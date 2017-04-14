Fenerbahçe'den flaş açıklama

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım ve ''men cezası'' açıklaması! Fenerbahçe, Anadolu Efes ile oynanan maçta başkan Aziz Yıldırım'a ağır hakaret ve küfür içeren tezahüratlarda bulunan taraftarların men cezası aldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada bu taraftarların 1'er yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası aldığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama...

''Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 23 Mart 2017 tarihinde oynanan Anadolu Efes – Fenerbahçe Erkek Basketbol müsabakasında, organize bir şekilde tribünde yer aldığı görülen bir grup, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ağır hakaret ve küfür içeren tezahüratlarda bulunmuşlardır.

Hukuka ve ahlaka aykırı, süreklilik arz eden bu eylemler üzerine Başkanımız adına yapılan suç duyurusuna istinaden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, grubun elebaşları ile bir kısım şüpheliler 1'er yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası almışlardır. Konu ile ilgili şüpheliler hakkında soruşturma halen devam etmektedir.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ''

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE MAÇINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçında sürpriz protesto! THY Euroleague'in 28. haftasında oynanan kritik maçın 2. periyodunda Fenerbahçe taraftarları yönetimi protesto etti.

Küfürlü protestolarda bulunan Fenerbahçe taraftarları başkan Aziz Yıldırım'ı da istifaya davet etti.

Abdi İpekçi Arena'da yaşanan bu şok protestonun ardından salonda bulunan Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümü de alkışlayarak tepki gösterdi.