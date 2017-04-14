 Fenerbahçe, Ekaterinburg maçına hazır – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Fenerbahçe, Ekaterinburg maçına hazır

    Fenerbahçe, Ekaterinburg maçına hazır

    Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonun ilk maçında, bu akşam ev sahibi Ekaterinburg ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Divs Arena'da Başantrenör Fırat Okul yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.

    Ekaterinburg maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler konakladığı otele geçerek kampa girdi.

    Fenerbahçe ile UMMC Ekaterinburg arasında bugün Divs Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:32
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