Fenerbahçe, Ekaterinburg maçına hazır
Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonun ilk maçında, bu akşam ev sahibi Ekaterinburg ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ekaterinburg maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler konakladığı otele geçerek kampa girdi.
Fenerbahçe ile UMMC Ekaterinburg arasında bugün Divs Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:32
- Arena'da turlarız
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Yorum
Beşiktaş Beşiktaş topa sahip olup Lyon ceza sahasında tehlikeli bölgede etkili hücum yaparsa Vodafone Arena'da 4,5 gol atamayacağı takım yok.
- Arena'da turlarız
Toplam 41
Yorum
eraycan bu takım çok fazla abrtıldı bjk hata yapmasa elenebilecek takım inşallah istanbulda turu alırız deplasmanlar zor olur her zamn
- Arena'da turlarız
Toplam 41
Yorum
eraycan fabri büyük hata yaptı takım yoruldu kimi oyuna sokacaktı q7 yoktu arandı tolgay girdi ama verimsizdi oğuzhanı almamlıydı mitroviç doğruydu
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