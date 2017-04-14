Aykut hocayla ileriye gittim
Alex'in ardından Andre Santos da eski hocası Aykut Kocaman hakkında açıklamalar yaptı.
Boluspor için ter döken Brezilyalı futbolcu, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Aykut Kocaman çok önemli bir isim, kariyerimde bana ilerleme imkanı sağladı. Konyaspor'da iyi işler başardı, takımını Avrupa kupalarına taşıdı. Fenerbahçe'ye dönerse başarılı olur. Çünkü kulübün geleneklerini iyi biliyor" dedi.
'GENLERİNE AYKIRI'
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında TT Arena'da oynanacak derbiye de değinen Santos, favorisinin F.Bahçe olduğunu savunurken, "Maça gelmek istiyorum" diye konuştu. Sambacı, Advocaat'ın açıklamalarının sarı-lacivertli futbolcuları olumsuz etkilediğini sözlerine eklerken, "Üst üstte başarısızlıklar Fenerbahçe'nin genlerine aykırıdır" ifadesini kullandı.
'GENLERİNE AYKIRI'
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında TT Arena'da oynanacak derbiye de değinen Santos, favorisinin F.Bahçe olduğunu savunurken, "Maça gelmek istiyorum" diye konuştu. Sambacı, Advocaat'ın açıklamalarının sarı-lacivertli futbolcuları olumsuz etkilediğini sözlerine eklerken, "Üst üstte başarısızlıklar Fenerbahçe'nin genlerine aykırıdır" ifadesini kullandı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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