 Aykut hocayla ileriye gittim – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Aykut hocayla ileriye gittim

    Aykut hocayla ileriye gittim

    Alex'in ardından da eski hocası hakkında açıklamalar yaptı.

    Boluspor için ter döken Brezilyalı futbolcu, Radyospor'a yaptığı açıklamada, " çok önemli bir isim, kariyerimde bana ilerleme imkanı sağladı. Konyaspor'da iyi işler başardı, takımını Avrupa kupalarına taşıdı. 'ye dönerse başarılı olur. Çünkü kulübün geleneklerini iyi biliyor" dedi.

    'GENLERİNE AYKIRI'
    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında TT Arena'da oynanacak derbiye de değinen Santos, favorisinin F.Bahçe olduğunu savunurken, "Maça gelmek istiyorum" diye konuştu. Sambacı, Advocaat'ın açıklamalarının sarı-lacivertli futbolcuları olumsuz etkilediğini sözlerine eklerken, "Üst üstte başarısızlıklar Fenerbahçe'nin genlerine aykırıdır" ifadesini kullandı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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