Yıldırım şikayetçi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmada kendisine hakaret eden taraftarlar için suç duyurusunda bulunmuştu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturmada 17 taraftarın savunması alındı. Aziz Yıldırım'ın dilekçesinde de, "Küfür edenlerden ve yönlendiren amigolardan şikayetçiyiz" ifadelerine yer verildi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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