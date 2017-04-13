 Yıldırım şikayetçi – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Yıldırım şikayetçi

    Yıldırım şikayetçi

    Başkanı , Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmada kendisine hakaret eden taraftarlar için suç duyurusunda bulunmuştu.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturmada 17 taraftarın savunması alındı. 'ın dilekçesinde de, "Küfür edenlerden ve yönlendiren amigolardan şikayetçiyiz" ifadelerine yer verildi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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