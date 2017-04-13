 Wiel, Bordo’ya! – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Wiel, Bordo’ya!

    Wiel, Bordo’ya!
    'e kanca attı. WebGirondins sitesinde yer alan iddiaya göre Fransız ekibi, Milan Gajic ve PSG'den kiraladığı Youssouf Sabaly'nin forma giydiği sağ beki güçlendirmek için F.Bahçe'nin Hollandalı oyuncusunu transfer etmeyi planlıyor. Henüz resmi teklif yok.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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