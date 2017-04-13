Wiel, Bordo’ya!
Gregory van der Wiel'e Bordeaux kanca attı. WebGirondins sitesinde yer alan iddiaya göre Fransız ekibi, Milan Gajic ve PSG'den kiraladığı Youssouf Sabaly'nin forma giydiği sağ beki güçlendirmek için F.Bahçe'nin Hollandalı oyuncusunu transfer etmeyi planlıyor. Henüz resmi teklif yok.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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