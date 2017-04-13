 Taison’a şok talip – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    ’a şok talip

    Taison’a şok talip

    'nin almak istediği için 'in de talip olduğu ortaya çıktı.

    Sarı-lacivertli ekibin 4 milyon euro'yu gözden çıkardığı Brezilyalı oyuncunun, eski hocası Lucescu faktörünü kullanmak isteyen 'in de kesenin ağzını iyice açtığı belirtildi. Shakhtar da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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