Son çare fesih
Gözden çıkarılan Emmanuel Emenike ortada kaldı. Nijeryalı forvete şimdiye kadar ne resmi ne de şifahi hiçbir teklif gelmediği öğrenildi. Yönetimin, golcü oyuncuya sezon sonuna kadar bir talip çıkmazsa son çare olarak sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak feshetmenin yollarını arayacağı bildirildi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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