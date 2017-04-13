 Son çare fesih – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Son çare fesih

    Son çare fesih
    Gözden çıkarılan ortada kaldı. Nijeryalı forvete şimdiye kadar ne resmi ne de şifahi hiçbir teklif gelmediği öğrenildi. Yönetimin, golcü oyuncuya sezon sonuna kadar bir talip çıkmazsa son çare olarak sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak feshetmenin yollarını arayacağı bildirildi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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