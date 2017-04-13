 Rakip Ümraniye – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Rakip Ümraniye

    Rakip Ümraniye
    Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdüren , bugün TFF 1. Lig ekiplerinden ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak ve basın mensupları ile taraftarlara kapalı tutulacak.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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