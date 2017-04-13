Rakip Ümraniye
Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak ve basın mensupları ile taraftarlara kapalı tutulacak.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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