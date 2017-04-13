 Ortaya Portakal – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Ortaya Portakal

    Ortaya Portakal

    İtalyan ve İngiliz basını, sarı-lacivertli takımın ’de kiralık oynayan Hollandalı yıldızın peşinde olduğunu belirtti. 24 yaşındaki maestro 11 maçta 7 gol, 3 asist üretti.

    Tuttomercato ile Londra'da yayınlanan Evening Standard gazetesi, 'nin Hollandalı orta saha oyuncusu Marco van Ginkel'i radarına aldığını duyurdu. Bonservisi Chelsea'de olan 24 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısından bu yana Eindhoven'de kiralık olarak forma giyiyor. Eredivisie'de 11 maçta 7 gol atıp, 3 asist yapan Van Ginkel'i PSV'nin gelecek sezon da takımda tutmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin de başarılı oyuncunun talipleri arasında yer aldığı kaydedildi.

    KAPIYI ÇALACAKLAR
    Ada basınına göre sarı-lacivertli kulüp bu transfer için önümüzdeki günlerde 'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. 'in Maviler ile iki yıl daha sözleşmesi var. Genç oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nda 6 kez görev yaptı.

    SÜREKLİ KİRALANIYOR
    2013'te Vitesse'den 8 milyon sterlin'e Chelsea'ye transfer olan Van Ginkel diz liflerinden sakatlanmasıyla sadece 4 maçta oynayabildi. Sonrasında sürekli kiraya verilen oyuncu Milan'da (17 maç/1 gol), Stoke City'de (17 maç), iki kez gittiği PSV'de (24 maç/15 gol) istatistikleri yakaladı.

    İYİ BİR SERVİSÇİ
    Dick Advocaat'ın vatandaşı için Fenerbahçe Yönetimi'ne, "Orta sahada top taşıyacak bir isim. İyi bir servisçi; aynı zamanda taraftarın seveceği tarzda göze hoş gelen bir oyunu var. Şartları zorlamadan alınacak ideal bir oyuncu" raporunu verdiği belirtildi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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