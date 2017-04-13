Ortaya Portakal
İtalyan ve İngiliz basını, sarı-lacivertli takımın PSV’de kiralık oynayan Hollandalı yıldızın peşinde olduğunu belirtti. 24 yaşındaki maestro 11 maçta 7 gol, 3 asist üretti.
Tuttomercato ile Londra'da yayınlanan Evening Standard gazetesi, Fenerbahçe'nin Hollandalı orta saha oyuncusu Marco van Ginkel'i radarına aldığını duyurdu. Bonservisi Chelsea'de olan 24 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısından bu yana PSV Eindhoven'de kiralık olarak forma giyiyor. Eredivisie'de 11 maçta 7 gol atıp, 3 asist yapan Van Ginkel'i PSV'nin gelecek sezon da takımda tutmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin de başarılı oyuncunun talipleri arasında yer aldığı kaydedildi.
KAPIYI ÇALACAKLAR
Ada basınına göre sarı-lacivertli kulüp bu transfer için önümüzdeki günlerde Chelsea'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Marco van Ginkel'in Maviler ile iki yıl daha sözleşmesi var. Genç oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nda 6 kez görev yaptı.
SÜREKLİ KİRALANIYOR
2013'te Vitesse'den 8 milyon sterlin'e Chelsea'ye transfer olan Van Ginkel diz liflerinden sakatlanmasıyla sadece 4 maçta oynayabildi. Sonrasında sürekli kiraya verilen oyuncu Milan'da (17 maç/1 gol), Stoke City'de (17 maç), iki kez gittiği PSV'de (24 maç/15 gol) istatistikleri yakaladı.
İYİ BİR SERVİSÇİ
Dick Advocaat'ın vatandaşı için Fenerbahçe Yönetimi'ne, "Orta sahada top taşıyacak bir isim. İyi bir servisçi; aynı zamanda taraftarın seveceği tarzda göze hoş gelen bir oyunu var. Şartları zorlamadan alınacak ideal bir oyuncu" raporunu verdiği belirtildi.
KAPIYI ÇALACAKLAR
Ada basınına göre sarı-lacivertli kulüp bu transfer için önümüzdeki günlerde Chelsea'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Marco van Ginkel'in Maviler ile iki yıl daha sözleşmesi var. Genç oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nda 6 kez görev yaptı.
SÜREKLİ KİRALANIYOR
2013'te Vitesse'den 8 milyon sterlin'e Chelsea'ye transfer olan Van Ginkel diz liflerinden sakatlanmasıyla sadece 4 maçta oynayabildi. Sonrasında sürekli kiraya verilen oyuncu Milan'da (17 maç/1 gol), Stoke City'de (17 maç), iki kez gittiği PSV'de (24 maç/15 gol) istatistikleri yakaladı.
İYİ BİR SERVİSÇİ
Dick Advocaat'ın vatandaşı için Fenerbahçe Yönetimi'ne, "Orta sahada top taşıyacak bir isim. İyi bir servisçi; aynı zamanda taraftarın seveceği tarzda göze hoş gelen bir oyunu var. Şartları zorlamadan alınacak ideal bir oyuncu" raporunu verdiği belirtildi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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