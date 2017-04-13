Lens için taktik verdi
‘Sunderland maaş kesintisine gidecek. Aceleci olunmaz ve akılcı bir pazarlık yürütülürse Lens uygun rakama alınabilir’
Fenerbahçe'nin gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği Jeremain Lens için iki olumlu haber geldi. Talksport, Premier Lig'den düşmesi neredeyse kesinleşen Sunderland'ın Championship'te bütçe kısıtlamasına gideceğini açıkladı. Bu kapsamda Fabio Borini ve Wahbi Khazri ile birlikte Lens'in satışa çıkarıldığı kaydedildi.
Lens'in Türkiye haklarının sahibi Yalçın Sarıca'nın ise sarı-lacivertli yöneticilere, "Sunderland, alt lige düşeceği için 15 milyon sterlin'lik maaş kesintisine gitmek zorunda. Aceleci olunmaz ve akılcı bir pazarlık yürütülürse Lens, istenen 8-9 milyon euro'lardan daha uygun bir rakama alınabilir. Yeniden kiralama bile olabilir" dediği belirtiliyor...
Lens'in Türkiye haklarının sahibi Yalçın Sarıca'nın ise sarı-lacivertli yöneticilere, "Sunderland, alt lige düşeceği için 15 milyon sterlin'lik maaş kesintisine gitmek zorunda. Aceleci olunmaz ve akılcı bir pazarlık yürütülürse Lens, istenen 8-9 milyon euro'lardan daha uygun bir rakama alınabilir. Yeniden kiralama bile olabilir" dediği belirtiliyor...
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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