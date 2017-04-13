 Lens için taktik verdi – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Lens için taktik verdi

    Lens için taktik verdi

    maaş kesintisine gidecek. Aceleci olunmaz ve akılcı bir pazarlık yürütülürse Lens uygun rakama alınabilir’

    Fenerbahçe'nin gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği Jeremain Lens için iki olumlu haber geldi. Talksport, Premier Lig'den düşmesi neredeyse kesinleşen Sunderland'ın Championship'te bütçe kısıtlamasına gideceğini açıkladı. Bu kapsamda Fabio Borini ve Wahbi Khazri ile birlikte Lens'in satışa çıkarıldığı kaydedildi.

    Lens'in Türkiye haklarının sahibi Yalçın Sarıca'nın ise sarı-lacivertli yöneticilere, ", alt lige düşeceği için 15 milyon sterlin'lik maaş kesintisine gitmek zorunda. Aceleci olunmaz ve akılcı bir pazarlık yürütülürse Lens, istenen 8-9 milyon euro'lardan daha uygun bir rakama alınabilir. Yeniden kiralama bile olabilir" dediği belirtiliyor...
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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