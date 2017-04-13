Fenerbahçe hazırlık maçında galip
Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lige verilen arada hazırlık maçı oynadı. Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maç saat 14.00'te başladı. 26. dakikada Oleksandr Karavaiev, 37. dakikada Salih Uçan ve 41.dakikada Miroslav Stoch'un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde giden Sarı-Lacivertliler 90. dakikada Miroslav Stoch'un penaltıdan attığı golle maçı 4-2 kazandı. Ümraniyespor'un gollerini ise 47. dakikada Samet Asatekin ve 75. dakikada Bahadır Taşdelen kaydetti. Bu arada12. dakikada Emenike'nin attığı gol geçerlilik kazanmadı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Süren'in kozu İmparator
Toplam 17
Yorum
Hasan Hasanoglu Yönetime destek verilmeli bence. Yönetimden borç içindeki bir durumda transfer yapamaz. Hatta eldeki maliyeti yüksek oyuncuların da gitmes
- Lens için taktik verdi
Toplam 2
Yorum
CANARİES LENS GİTMEYİ İSTEMEDİKTEN SONRA KULÜBÜ NE YAPABİLİR...
- Blind’i ister misiniz?
Toplam 21
Yorum
CANARİES JORGE JESUSU GETİRİNNNNN!!!
Fenerbahçe hazırlık maçında galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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