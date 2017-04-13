Fenerbahçe, final için parkeye çıkıyor
Fenerbahçe'nin de yer aldığı Euroleague Kadınlar Final-Four heyecanı yarın Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde başlayacak. Sarı-lacivertliler, final için yarın UMMC Ekaterinburg ile karşı karşıya gelecek.
Euroleague Kadınlar'da Final-Four yarın başlayacak ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak final maçları ile sona erecek. Karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Final-Four'da Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya'dan UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile Çekya'dan USK Prag yer alacak.
Fenerbahçe, yarın TSİ 17.00'de UMMC Ekaterinburg mücadele edecekken, Dinamo Kursk ile USK Prag ise TSİ 19.30'da karşılaşacak.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:44
- Luce zirvesi
Toplam 5
Yorum
gs biri Dursun'u durdursun taraftar olarak çosmaktan bi hal olduk.
- Bero kayboldu
Toplam 1
Yorum
ged 61 arkadaşlar bero trabzonsporun oyuncusu değil ve aslada oynayamaz..tff 1. lig de bero gibi bir çok oyuncu var...
- Krampon fırlattı
Toplam 4
Yorum
BJK Lİ BJK Lİ SEN NERDEN BİLİYORSUN. GS YIN İÇİNDE MİSİN Kİ Kİ KİH HAYRET GÜLESİM GELDİ
Fenerbahçe, final için parkeye çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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