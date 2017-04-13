Fenerbahçe, final için parkeye çıkıyor

Euroleague Kadınlar'da Final-Four yarın başlayacak ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak final maçları ile sona erecek. Karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Final-Four'da Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya'dan UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile Çekya'dan USK Prag yer alacak.



Fenerbahçe, yarın TSİ 17.00'de UMMC Ekaterinburg mücadele edecekken, Dinamo Kursk ile USK Prag ise TSİ 19.30'da karşılaşacak.