Blind’i ister misiniz?
Dick Advocaat ile sezon sonunda yolları ayıracak olan Fenerbahçe'ye Dany Blind teklif edildi. Advocaat'ı sarı-lacivertli takıma pazarlayan menajer Rob Jansen'in yönetime, "İsterseniz Blind'i getirebilirim. Dick'in sistemi de devam eder" dediği belirtildi. 55 yaşındaki Blind, Hollanda Milli Takımı'ndan kovulmuştu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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