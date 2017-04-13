 Blind’i ister misiniz? – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Blind’i ister misiniz?

    Blind’i ister misiniz?
    ile sezon sonunda yolları ayıracak olan 'ye Dany Blind teklif edildi. Advocaat'ı sarı-lacivertli takıma pazarlayan menajer Rob Jansen'in yönetime, "İsterseniz Blind'i getirebilirim. Dick'in sistemi de devam eder" dediği belirtildi. 55 yaşındaki Blind, 'ndan kovulmuştu.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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