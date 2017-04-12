 Zemine hibrit çim – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Zemine hibrit çim

    Zemine hibrit çim
    F.Bahçe'de Ülker Stadyumu'nun zeminini komple değiştiriliyor. Daha dayanaklı ve bakımı daha ucuz olması nedeniyle hibrit çim kullanma kararı alındı. Sezon sonunda zeminin söküleceği, Hollanda'dan gelecek hibrit çimlerin yeni sezona hazır olacağı ifade edildi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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