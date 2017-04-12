 Taison heyecanlandırdı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    heyecanlandırdı

    Taison heyecanlandırdı
    'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Taison'un sosyal medyada yaptığı bir hareket heyecan yarattı. Shakhtar Donetsk'te forma giyen sambacı, sarı- lacivertli bir taraftarın "Come to Fenerbahçe" (Fenerbahçe'ye gel) yazılı mesajla paylaşılan fotoğrafını beğendi. Bu beğeni, "Taison acaba Fenerbahçe'ye sinyal mi çaktı?" yorumlarına yol açtı.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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