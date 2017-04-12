Obradovic de üyeliğe seçildi
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague Danışma Kurulu Üyeliği'ne seçildi.
Basketbolun ve kurallarının geliştirilmesi, seyirci deneyimlerinin arttırılması gibi konularda değişiklikler için Euroleague Yönetimine destek verecek kurulda Zeljko Obradovic'in yanı sıra eski basketbolcu Pablo Prigioni, Antrenör Aito Garcia Reneses, hakem Luigi Lamonica, Zalgiris Başkanı Paulius Motiejunas ve Başkan Yardımıcısı Paul Gils yer aldı.
Ayrıca toplantıda Euroleague'in gelişimine ilişkin istatistikler de paylaşılırken, 2017-2018 Sezonunun 12-13 Ekim'de başlayacağı açıklandı.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:10
- Özbek'in yüzü gülmüyor
Toplam 3
Yorum
özgür 90 lı yıllardan beri yanlış hoca seçımleri ile tanınan alp yalmanı futbolun başına getirirsen yüzün gülmez başına poşet geçir öyle gez
- "Trabzonspor - Beşiktaş maçı örnek olarak sunulmalı"
Toplam 2
Yorum
hattrick Bu ligde şampiyonluk yarışı bundan böyle Beşiktaş , Trabzonspor ve Başakşehir ile geçer . Renklilere duyurulur .
- Kaybetmeyelim!
Toplam 5
Yorum
paşa Onurunda bazen böyle oynayabileceğni anlayışla karşılayalım şanssızlık böyle bir maça denk gelmesi oldu yoksa Onur ilk gol haricini yemezdi
Obradovic de üyeliğe seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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