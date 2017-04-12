 Murat hoca sevinci – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Murat hoca sevinci

    Murat hoca sevinci

    ’da penaltı kurtarma canavarı Serkan Kırıntılı’yı uçuran(!) adam olan kaleci antrenörü , ’la birlikte ’ye geri dönecek.

    , önceki gün Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, 1 puanı belki de Titi'nin penaltısında gole izin vermeyen kalecisi Serkan Kırıntılı sayesinde aldı. 3 sezon Fenerbahçe deneyimi yaşayan Serkan, "Hocam sağ olsun. Maçtan önce Titi'nin kullandığı penaltıları izledik, üzerine çalıştık. Oraya atacağını biliyordum. İnanarak gittim ve kurtardım" diyerek kaleci antrenörü Murat Öztürk'e teşekkür etti. Serkan, Öztürk'le penaltı kurtarma oranlarını rekor seviyelere taşıdığını söyledi. Öztürk'ün, Aykut Kocaman'la birlikte F.Bahçe'ye geri döneceği öğrenilirken, buna en çok kaleci antrenörü Paolo Orlandoni'den şikayetçi olan iki yerli kaleci Volkan Demirel ve Ertuğrul Taşkıran sevindi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:38
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