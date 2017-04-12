Kurtar beni Mino!
“Git” baskısı yapılan ancak uygun bir teklif alamayan Van der Wiel, eli zayıflamasın diye ayrılmaya istekli görünmüyor. Ancak kafasında F.Bahçe’yi bitirmiş. Menajeri Mino Raiola’ya, “Bana kulüp bul” diye yalvarıyormuş.
Van der Wiel, gitmeye can atıyor ama eli zayıflamasın diye bunu açık etmiyor, kalacakmış gibi konuşuyor. Menajeri Mino Raiola'ya, "Bana bir an önce kulüp bul. Artık Fenerbahçe'de kalmak istemiyorum" diye yalvardığı belirtiliyor.
CEZALAR BELİNİ FENA BÜKMÜŞ
Verdiği röportajlar, izinsiz ve habersiz ülkeyi terk edip idmanlara katılmama gibi nedenlerden dolayı birçok kez ağır para cezaları yediği ortaya çıkan Van der Wiel'in, "Burada ne yapsam suç" dediği, bu yüzden ayarının bozulduğu öğrenildi. Wiel'e en son Sporting Lizbon talip olmuştu. Portekiz ekibinin kararını ise sezon sonunda vereceği öğrenildi.
Emre BOL
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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