İşte yeni 10 numara
İtalyan ve İngiliz basınında Fenerbahçe'nin Hollandalı orta saha oyuncusu Marco van Ginkel'i transfer edeceği iddiaları yükseldi.
Gelecek sezon kadrosunda yeniden yapılanmaya gidecek Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında Marco van Ginkel'in adı yazılı.
İtalyan medyasından tuttomercato, 'eski Milanlı' Ginkel'in Fenerbahçe'nin hedefinde olduğunu yazdı. İngiliz EveningStandart sitesi de Fenerbahçe'nin Chelsea'li Ginkel için yarışta olduğu haberini paylaştı.
CHELSEA'DE TUTUNAMADI
İngiliz devi Chelsea, 24 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu 8 milyon bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.Oyun kurucu ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapan başarılı oyuncu Chelsea'de forma şansı bulamayınca son 3 sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçirdi.
2015'te Milan'da 17 maça çıkıp 1 gol kaydeden Ginkel, 2016'da tekrar Premier Lig'in yolunu tuttu ve bir sezon Stoke City forması giydi.
BEKLENEN PATLAMAYI PSV'DE YAPTI
Antonio Conte'nin takımda düşünmediği genç yıldız son olarak PSV'ye kiralandı ve burada gösterdiği başarılı performansla kendini kanıtlamayı başardı. 11 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Vinkel 6 kez Hollanda milli takım formasını giydi.
"LENS GİBİ KENDİNİ SEVDİRİR"
Fenerbahçe teknik patronu Dick Advocaat da Ginkel için yönetime olumlu rapor sundu. Ginkel'in takıma çabuk adapte olabilecek yapıda olduğunu belirten Advocaat, "Orta sahadan top taşıyacak bir isim. İyi bir servisçi; aynı zamanda taraftarın seveceği tarzda göze hoş gelen bir oyunu var. Şartları zorlamadan alınabilecek ideal oyunculardan" dedi.
Van Ginkel'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:16
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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