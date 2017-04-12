Genç yıldız sözleşmesini uzattı
Feyenoord, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Hollanda Ligi kulüplerinden Feyenoord, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
22 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu bu sezon Feyenoord formasıyla 37 maçta 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.
Genç kanat oyuncusu devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:42
- Trabzonspor'da Ospina iddiası
Toplam 4
Yorum
Bence Elde Onur Ve Estban var Ikiside Numara 1 Kaleci olabillir Eger Onur gitmese Bence tamamen Bi Gereksiz transfer
- Zafere uçuyoruz!
Toplam 9
Yorum
Şenol Gece DİKKAT!Avrupa'da ve Türkiye ligindeTosiç'in markajındaki veya kontrol alanındaki oyuncuyu ve topu takip etmemesinden çok puan kaybettik.
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 6
Yorum
AYDIN 2516 adam gibi adam büyük kaptan EMRE BELEZOĞLU FENERBAHÇELİLER SENİNLE GURUR DUYUYOR AYDIN ALTUN
Genç yıldız sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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