 Genç yıldız sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Genç yıldız sözleşmesini uzattı

    Genç yıldız sözleşmesini uzattı

    , 'nin de gündemine gelen 'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

    Hollanda Ligi kulüplerinden , 'nin de gündemine gelen 'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

    22 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu bu sezon Feyenoord formasıyla 37 maçta 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

    Genç kanat oyuncusu devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:42
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