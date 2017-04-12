 Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor

    Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak ve basın mensupları ile taraftarlara kapalı tutulacak.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:01
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