Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak ve basın mensupları ile taraftarlara kapalı tutulacak.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:01
- Aslan 4. olursa yandı!
Toplam 1
Yorum
TC-TUFAN 3. Btrn takm eleme oynamıyor, direk gruplara kalıyor! Kupayı kaldıran takım ligde 3. değilse; ligi 3. biteren 2, 4. btren 3 eleme oynuyor.
- Dursun Özbek'ten zarar açıklaması
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metinn söz verdigin gibi klubu zarara sokan her kim ise acikla kimlermis zarara ugrattan acikla korkma cecurlar bir gun korkaklar hergun olur derl
- Fatih Terim'in Bruma planı!
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devrim neden olmasın
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