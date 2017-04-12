F.Bahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tolgay Arslan'dan o iddialara yanıt
Toplam 8
Yorum
erkan k oğuzhan satılacak tolgay oynayacak seneye sakın gitme
- Nice, elden çıkarmak zorunda kaldı
Toplam 8
Yorum
gerçek bu tarz adamlar bizi iyice dibe taşır elimizde sneijder selçuk podolski gibi doymuş adam çok bize hırslı başarıya aç adam lazım!!!!
- Menajeri F.Bahçe ile görüştü
Toplam 34
Yorum
lukas olum beşiktaşa kiralayın şahsen bir galatasaraylı olarak söylüyorum avrupada beşiktaşa yardmcı olur
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