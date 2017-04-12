 F.Bahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor

    F.Bahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor

    Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla noktalandı.

    Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:12
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