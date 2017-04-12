''Dalga geçiyor!''
Fenerbahçeli oyuncular, Advocaat'a ateş püskürdü. Hollandalı hocanın Akhisar maçında kenarda bekleyenleri 80 dakika ısındırmasına rağmen hiç değişiklik yapmaması Ozan, Volkan ve Sow’un tepkisini çekti: “Bizimle resmen dalga geçiyor”
BİZE HİÇ Mİ GÜVENİ YOK?
Advocaat'ın bu tavrının kendilerine saygısızlık olduğunu belirten futbolcuların resmen küçük duruma düştüklerini söyledikleri gelen haberler arasında. 3 yıldızın "80 dakika boyunca bizi kenarda ısıttı. Nasıl iştir anlamadık. Resmen bizimle dalga geçti. Hiç mi bize güveni yok? Bu kadar mı değersiziz. Yönetimle olan problemlerini takıma yansıtıyor" diyerek Advocaat'ı eleştirdikleri belirtildi.
VOLKAN'A İKİNCİ AYIBI
Üç oyuncu arasında en çok tepkiyi Volkan Şen'in gösterdiği bildirildi. Advocaat'a Karabük maçından kalma bir kırgınlığı bulunan tecrübeli oyuncunun "Bu kadar kısa zamanda böyle gurur kırıcı şeyler yaşamak çok kötü" sözleriyle yakın çevresine de dert yandığı kaydedildi. Advocaat, Volkan'ı o maçta 68'de oyuna sokup 78'de tekrar kenara almış ve bu olay gündemi meşgul etmişti.
KONTROLÜ YİTİRMİŞ
Takım içinde çalkaltıların yaşandığı sarı-lacivertlilerde bu durumun yeni değil, bir süredir devam eden soğukluk olduğu bildirildi. İddialara göre Advocaat'ın "Sezon sonu ayrılıyorum" sözlerinin ardından oyuncular üzerindeki kontrolü kaybettiği ve güvensizlik ortamı oluştuğu ifade edildi. Bunun sonucunda Advocaat'ın takıma, futbolcuların da Hollandalı hocaya karşı inancının zayıfladığı önü sürüldü. Tecrübeli teknik adamın da bu durumdan son derece rahatsız olduğu bilgisi paylaşıldı.
Emre BOL
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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