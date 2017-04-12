 Cumartesi ve pazar izinliler – Fotomaç – 12 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Cumartesi ve pazar izinliler

    Cumartesi ve pazar izinliler

    Galatasaray derbisinin hazırlıklarını devam ettiren sarı-lacivertli ekipte Akhisar Belediye maçında oynayan futbolcular dün de hafif bir idman yaptı.

    Diğerleri ise top kapma pas ve çalışmasının ardından çift kale oynadı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın oyuncularına cumartesi ve pazar günü izin vereceği öğrenildi.

    ÜMRANİYE İLE MAÇ
    Advocaat, yönetimden referandum arasında hazırlık maçları yapılması için takım bulmasını istemişti. Bu isteğe yanıt geldi. Sarılacivertliler yarın Ülker Stadyumu'nda PTT 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Maç, basına ve taraftara kapalı olacak.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumartesi ve pazar izinliler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.