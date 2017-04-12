Cumartesi ve pazar izinliler

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını devam ettiren sarı-lacivertli ekipte Akhisar Belediye maçında oynayan futbolcular dün de hafif bir idman yaptı.

Diğerleri ise top kapma pas ve çalışmasının ardından çift kale oynadı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın oyuncularına cumartesi ve pazar günü izin vereceği öğrenildi.



ÜMRANİYE İLE MAÇ

Advocaat, yönetimden referandum arasında hazırlık maçları yapılması için takım bulmasını istemişti. Bu isteğe yanıt geldi. Sarılacivertliler yarın Ülker Stadyumu'nda PTT 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Maç, basına ve taraftara kapalı olacak.