Cumartesi ve pazar izinliler
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını devam ettiren sarı-lacivertli ekipte Akhisar Belediye maçında oynayan futbolcular dün de hafif bir idman yaptı.
ÜMRANİYE İLE MAÇ
Advocaat, yönetimden referandum arasında hazırlık maçları yapılması için takım bulmasını istemişti. Bu isteğe yanıt geldi. Sarılacivertliler yarın Ülker Stadyumu'nda PTT 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Maç, basına ve taraftara kapalı olacak.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:35
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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