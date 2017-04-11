 Wiel, Lizbon’un listesine girdi – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Wiel, Lizbon’un listesine girdi

    Wiel, Lizbon’un listesine girdi
    F.Bahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen, iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkartılacak oyuncular listesinde Van Persie ve Emenike ile birlikte ilk sırada bulunan için Portekiz basınından bir iddia geldi. 'un yeni sezon için sağ bek pozisyonuna üç aday belirlediği, bunların Van der Wiel ile Rijeka'dan Stefan Ristovski ve Cruzeiro'dan Mayke olduğu bildirildi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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