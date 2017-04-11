 "Sizinleyiz" – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    "Sizinleyiz"

    "Sizinleyiz"

    Kulübü, Borussia otobüsünün yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından Alman ekibi için destek mesajı paylaştı. İspanyol futbolcu Marc Bartra'nın da yaralanıp hastaneye kaldırıldığı olay sonrası Sarı-lacivertli kulüp, "Sizinleyiz" ifadelesini kullandı.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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