 ''Neden gideyim ki?'' – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    ''Neden gideyim ki?''

    ''Neden gideyim ki?''

    F.Bahçe’nin kurtulmaya çalıştığı Van Persie, “Ortada ayrılmamı gerektirecek bir durum yok. Sözleşmem sürüyor ve buradayım. Katar ve Çin iddiaları ise çok komik” dedi.

    ile 1 yıl daha kontratı bulunan , "Takım arayışım yok, sözleşmeme sadık kalacağım ve burada devam edeceğim" açıklamasını yaptı. Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'den ayrılmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtirken, gönderileceği yönündeki iddialarla ise ilgilenmediğini söyledi.

    F.BAHÇE AYARINDA OLURSA...
    Çin ve Katar'dan çok iyi teklifler aldığı yönündeki iddialara da yanıt veren tecrübeli futbolcu, "Bunlar komik şeyler. Fenerbahçe'yi bırakıp neden Çin'e ya da Katar'a gideyim. Eğer ayrılma planım olursa, gideceğim takım Avrupa'da Fenerbahçe ayarında bir takım olur" ifadesini kullandı.

    6'NIN ALTINA 'OLMAZ' DİYOR
    Sarı-lacivertlilerden bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro kazanan Robin Van Persie, bu rakamın altında hiçbir teklife "evet" demiyor. Fenerbahçe yönetimi, istenilen verimin alınamadığı RvP'yi satıp transferlere kaynak oluşturmak istiyor.

    Emre BOL
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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