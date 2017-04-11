''Neden gideyim ki?''
F.Bahçe’nin kurtulmaya çalıştığı Van Persie, “Ortada ayrılmamı gerektirecek bir durum yok. Sözleşmem sürüyor ve buradayım. Katar ve Çin iddiaları ise çok komik” dedi.
F.BAHÇE AYARINDA OLURSA...
Çin ve Katar'dan çok iyi teklifler aldığı yönündeki iddialara da yanıt veren tecrübeli futbolcu, "Bunlar komik şeyler. Fenerbahçe'yi bırakıp neden Çin'e ya da Katar'a gideyim. Eğer ayrılma planım olursa, gideceğim takım Avrupa'da Fenerbahçe ayarında bir takım olur" ifadesini kullandı.
6'NIN ALTINA 'OLMAZ' DİYOR
Sarı-lacivertlilerden bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro kazanan Robin Van Persie, bu rakamın altında hiçbir teklife "evet" demiyor. Fenerbahçe yönetimi, istenilen verimin alınamadığı RvP'yi satıp transferlere kaynak oluşturmak istiyor.
Emre BOL
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:12
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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