 Ne raporu! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Ne raporu!

    Ne raporu!

    F.Bahçeli yöneticiler, ’ın “Başkana takım hakkında rapor verdim” sözlerini doğrulamadılar.

    Sarı-lacivertli ekipte Advocaat her açıklamasıyla yönetimi biraz daha yıpratıyor... Son olarak söylediği "Başkan'a takım hakkında rapor verdim" sözleri Fenerbahçeli yöneticileri de şaşkınlığa uğrattı. Yöneticiler, Başkan Aziz Yıldırım'ın 'la normal olarak konuştuğunu ve fikir alışverişinde bulunduklarını kabul ederlerken, "Ama bu bir rapor verme şeklinde değildi. Yapılacak transferlerde veya gönderilecek oyuncularda Advocaat'ın bir dahlinin olması söz konusu değil" açıklamasını yaptılar.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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