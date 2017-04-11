 Maç dönüşü feci kaza – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Maç dönüşü feci kaza

    Maç dönüşü feci kaza
    'nin Akhisar Belediyespor'u yendiği maçın ardından Balıkesir'e dönen taraftarlar kaza yaptı. Sarılacivertlileri taşıyan minibüs mermer yüklü tıra çarptı. Kazada 39 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Türker Öztuğ yaşamını yitirirken 19 kişi de yaralandı. Acı haberin ardından sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yaşatını kaybeden Öztuğ için başsağlığı mesajı yayınlandı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:27
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