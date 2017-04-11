Lens Fener'de kalıyor!
Bomba iddia: Fenerbahçe, Sunderland'la her konuda anlaştı. Sarı-lacivertlilerin, Sunderland yönetimini Hollandalı yıldızı en az bir yıl daha F.Bahçe’ye kiralık vermeye ikna ettiği, tarafların prensip anlaşmasına vardığı vurgulandı.
'BEŞİKTAŞ KAPMASIN!'
Sunderland'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lens, Akhisar Belediye maçı sonrası yaptığı açıklamada, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini tekrarlarken, "Gelecekte ne olacağı bana bağlı değil. Fenerbahçe'de mutluyum ve umarım uzun yıllar burada olmaya devam ederim" açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe'nin, Lens'i Beşiktaş'a kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldığı belirtildi.
50 GOLÜN 13'ÜNE KANATTAN KATKI YAPTI
Jeremain Lens, Süper Lig'de forma giydiği 19 karşılaşmada 4 kez ağları sallarken, 9 da asist yaptı. Akhisar maçında rakibin kendi kalesine attığı ilk golün ortasını yapıp bir de gol atan Hollandalı kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin bu sezon skora en çok katkı yapan ismi oldu.
MOYES DÖNMESİNİ İSTİYOR
Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland, Premier Lig'den düştü düşüyor, Lens ise Fenerbahçe'de harikalar yaratıyor... Bu durum Sunderland'in sahasında M.United'a 3-0 yenildiği maçtan sonra teknik direktör David Moyes'e soruldu. İskoç hocaya, Lens'in gönderilmesi, yerine kiralanan Adnan Januzaj'ın ise 21 maçta sadece 3 maçta asist yapmasını değerlendirmesi istendi. Moyes, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Ben geldikten 1 hafta sonra Lens gitti. Gönderilmesi benim sorumluluğumda değildi. Yönetimin benim dışında aldığı bir karardı. Kendisi oyuncumuz. Adnan gelecek sezon United'a dönünce Lens ile devam edebiliriz."
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
Lens Fener'de kalıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.