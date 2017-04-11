 Lens Fener'de kalıyor! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Lens Fener'de kalıyor!

    Lens Fener'de kalıyor!

    Bomba iddia: , 'la her konuda anlaştı. Sarı-lacivertlilerin, Sunderland yönetimini Hollandalı yıldızı en az bir yıl daha F.Bahçe’ye kiralık vermeye ikna ettiği, tarafların prensip anlaşmasına vardığı vurgulandı.

    nihayet muradına eriyor... Jeremain Lens en az 1 yıl daha çubuklu formayı giyecek. Yönetimin, Sunderland'la sürpriz bir şekilde irtibata geçip Lens için pazarlığa oturduğu, Ada ekibinin Hollandalı yıldızı 1 yıl daha Fenerbahçe'ye kiralık olarak vermeyi kabul ettiği iddia edildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı vurgulanırken, Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecan yaratan bu iddia, sarı-lacivertli yönetimine yakın kaynaklarca da teyit edildi.

    'BEŞİKTAŞ KAPMASIN!'
    'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lens, Akhisar Belediye maçı sonrası yaptığı açıklamada, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini tekrarlarken, "Gelecekte ne olacağı bana bağlı değil. Fenerbahçe'de mutluyum ve umarım uzun yıllar burada olmaya devam ederim" açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe'nin, Lens'i Beşiktaş'a kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldığı belirtildi.

    50 GOLÜN 13'ÜNE KANATTAN KATKI YAPTI
    , Süper Lig'de forma giydiği 19 karşılaşmada 4 kez ağları sallarken, 9 da asist yaptı. Akhisar maçında rakibin kendi kalesine attığı ilk golün ortasını yapıp bir de gol atan Hollandalı kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin bu sezon skora en çok katkı yapan ismi oldu.

    MOYES DÖNMESİNİ İSTİYOR
    Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland, Premier Lig'den düştü düşüyor, Lens ise Fenerbahçe'de harikalar yaratıyor... Bu durum Sunderland'in sahasında M.United'a 3-0 yenildiği maçtan sonra teknik direktör David Moyes'e soruldu. İskoç hocaya, Lens'in gönderilmesi, yerine kiralanan Adnan Januzaj'ın ise 21 maçta sadece 3 maçta asist yapmasını değerlendirmesi istendi. Moyes, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Ben geldikten 1 hafta sonra Lens gitti. Gönderilmesi benim sorumluluğumda değildi. Yönetimin benim dışında aldığı bir karardı. Kendisi oyuncumuz. Adnan gelecek sezon United'a dönünce Lens ile devam edebiliriz."
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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