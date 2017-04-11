 Kjaer’e dörtlü kıskaç – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Kjaer’e dörtlü kıskaç

    Kjaer’e dörtlü kıskaç

    ManU, Manchester City, Villarreal ve W.Bremen’li temsilciler, Akhisar Belediye maçında tribündeydi.

    Sarı-lacivertlilerin 3-1 kazandığı -Akhisar Belediyespor maçının sürpriz konuklarının olduğu ortaya çıktı. Manchester United, Manchester City, Villarreal ve Werder Bremen'li yetkililerin karşılaşmayı takibe aldığı öğrenildi. Bu kişilerin Ülker Stadı'na ne için geldiği netleşmezken, Simon Kjaer iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu kulüp temsilcilerinin Danimarkalı stoperi izlemek için geldikleri hatta bazılarının Fenerbahçeli bazı yöneticilerle temaslar kurdukları ileri sürüldü. Fenerbahçe, şu anda takım içinde bonservisi en çok para edecek isim olan Kjaer'i iyi bir rakama satmaya sıcak bakıyor.


    Emre BOL
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:25
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