 İşte yeni 10 numara – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    İşte yeni 10 numara

    İşte yeni 10 numara

    İtalyan ve İngiliz basınında Fenerbahçe'nin Hollandalı orta saha oyuncusu 'i transfer edeceği iddiaları yükseldi.

    Gelecek sezon kadrosunda yeniden yapılanmaya gidecek Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında 'in adı yazılı.

    İtalyan medyasından tuttomercato, 'eski Milanlı' Ginkel'in Fenerbahçe'nin hedefinde olduğunu yazdı. İngiliz EveningStandart sitesi de Fenerbahçe'nin Chelsea'li Ginkel için yarışta olduğu haberini paylaştı.

    CHELSEA'DE TUTUNAMADI
    İngiliz devi Chelsea, 24 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu 8 milyon bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.Oyun kurucu ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapan başarılı oyuncu Chelsea'de forma şansı bulamayınca son 3 sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçirdi.

    2015'te Milan'da 17 maça çıkıp 1 gol kaydeden Ginkel, 2016'da tekrar Premier Lig'in yolunu tuttu ve bir sezon Stoke City forması giydi.

    BEKLENEN PATLAMAYI PSV'DE YAPTI
    Antonio Conte'nin takımda düşünmediği genç yıldız son olarak PSV'ye kiralandı ve burada gösterdiği başarılı performansla kendini kanıtlamayı başardı. 11 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Vinkel 6 kez Hollanda milli takım formasını giydi.

    "LENS GİBİ KENDİNİ SEVDİRİR"
    Fenerbahçe teknik patronu Dick Advocaat da Ginkel için yönetime olumlu rapor sundu. Ginkel'in takıma çabuk adapte olabilecek yapıda olduğunu belirten Advocaat, "Orta sahadan top taşıyacak bir isim. İyi bir servisçi; aynı zamanda taraftarın seveceği tarzda göze hoş gelen bir oyunu var. Şartları zorlamadan alınabilecek ideal oyunculardan" dedi.

    Van Ginkel'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:41
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