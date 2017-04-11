Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe , Galatasaray ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Akhisar maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas organizasyonlarının ardından antrenman çift kale maçla noktalandı.
Bu arada bugünkü antrenmanı Almanya Landshut ve Augsburg dernekleri üyeleri tesislere gelerek izledi. Taraftarlar futbolcularla merhabalaşıp kısa süre sohbet edip fotoğraf çektirdiler.
Sarı-Lacivertli takım Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Bu arada bugünkü antrenmanı Almanya Landshut ve Augsburg dernekleri üyeleri tesislere gelerek izledi. Taraftarlar futbolcularla merhabalaşıp kısa süre sohbet edip fotoğraf çektirdiler.
Sarı-Lacivertli takım Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 14:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıldırtan kahkaha
Toplam 53
Yorum
vlkn80 Dağılın Beyler Adam KİNG!!!
- Lyon elenirse...
Toplam 9
Yorum
febricore 27 mac 2 maglubiyet. 54 atılan gol 31 avaraj. ne cok takım yenmiş beşiktaşı ya. ben senin yerinde olsam utancımdan gazete okumaya nete girmezdim.!
- Beşiktaş'a Lyon maçı öncesi kötü haber
Toplam 5
Yorum
Veli Kazak Rakamlar cikmamis. Aboubakar ve Quaresma olsaydi tur sansimiz yuzde 60 olurdu. Simdi yuzde 30 demek istemistim.
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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