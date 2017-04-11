Emenike için mi geleyim!
F.Bahçe’nin son Akhisar maçında tribünde sadece 7 bin 549 seyirci vardı. Yönetim sorunu tespit etmek ve çözümü bulmak için anket yaptırdı. Bir dokundu bin ah işitti.
-Emenike'yi mi seyretmeye geleyim
-Takımımıza güvenmiyoruz ki! Her maç sıkıntı
-Geldiğim hiçbir maçı rahat izleyemedim. Neden geleyim ki.
-Bizim takımdan en son hangi futbolcunun tekmeye kafa soktuğu için kafası yarıldı!
-Coşkulu oynamıyoruz. Kaybettiğimiz zaman bile alkışlayacağımız bir takım görmek istiyoruz.
REKORU TERSTEN KIRDI
Futbol takımına adeta küsen Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadı'nın yerini adeta unuttu. Son 3 iç saha maçına gelen taraftar sayısı (29.083) Kadıköy'ün ancak yarısını dolduruyor. 50 bin 509 kapasiteli Ülker Stadı'na Akhisar Belediye maçında sadece 7 bin 549 seyirci geldi.
BASKETTE 3. SIRADA
Peki Fenerbahçeliler nereye gidiyor? Tabii ki Ülker Sports Arena'ya... Koç Zeljko Obradovic ve oyuncuları terlerinin son damlasına kadar mücadele ederken tribünler de yüzde 90'ın üzerinde dolu. THY Euroleague'de Fenerbahçe, Baskonia ve Zalgiris'in ardından seyirci sayısında 3. sırada.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:33
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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