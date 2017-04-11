 Emenike için mi geleyim! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Emenike için mi geleyim!

    Emenike için mi geleyim!

    F.Bahçe’nin son Akhisar maçında tribünde sadece 7 bin 549 seyirci vardı. Yönetim sorunu tespit etmek ve çözümü bulmak için anket yaptırdı. Bir dokundu bin ah işitti.

    Sarı-lacivertliler rakiplerin korkulu rüyası olan Ülker Stadı'nda kolay kolay maç kaybetmez, 50 bin taraftarıyla zaferden zafere koşardı. Ancak birçok farklı sebep nedeniyle taraftarı stadı boş bırakırken rotasını 'çubuklu formanın' hakkını veren basketbol takımına kırdı. Yönetim kombinesi olup da maça gelmeyen ve hayatı Fenerbahçe olmasına rağmen stadın yakınından bile geçmeyen taraftarlar arasında mini bir anket yaptı. İşte gelen cevaplardan bazıları:

    -Emenike'yi mi seyretmeye geleyim
    -Takımımıza güvenmiyoruz ki! Her maç sıkıntı
    -Geldiğim hiçbir maçı rahat izleyemedim. Neden geleyim ki.
    -Bizim takımdan en son hangi futbolcunun tekmeye kafa soktuğu için kafası yarıldı!
    -Coşkulu oynamıyoruz. Kaybettiğimiz zaman bile alkışlayacağımız bir takım görmek istiyoruz.

    REKORU TERSTEN KIRDI
    Futbol takımına adeta küsen Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadı'nın yerini adeta unuttu. Son 3 iç saha maçına gelen taraftar sayısı (29.083) Kadıköy'ün ancak yarısını dolduruyor. 50 bin 509 kapasiteli Ülker Stadı'na Akhisar Belediye maçında sadece 7 bin 549 seyirci geldi.

    BASKETTE 3. SIRADA
    Peki Fenerbahçeliler nereye gidiyor? Tabii ki Ülker Sports Arena'ya... Koç Zeljko Obradovic ve oyuncuları terlerinin son damlasına kadar mücadele ederken tribünler de yüzde 90'ın üzerinde dolu. THY Euroleague'de Fenerbahçe, Baskonia ve Zalgiris'in ardından seyirci sayısında 3. sırada.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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