Dev maç öncesi patlama!

Almanya'daki maç öncesi Borussia Dortmund takım otobüsünün stada hareketlendiği sırada bir patlama gerçekleşti.

Olay maçın oynanacağı Signal İduna Park'a 10 km mesafede gerçekleşti.

Milli futbolcumuz Emre Mor'un da bulunduğu Dortmund kafilesinin geçiş güzergahına terk edilmiş bir aracın patlaması sonucu takım otobüsü hasar

gördü.



EMRE MOR'UN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Korkunç olay sonrası milli futbolcumuz Emre Mor için endişe edilirken genç oyuncunun menajeri yüreklere su serpen haberi verdi. Menajer Muzzi Özcan yaptığı açıklamada "Emre şuanda güvende ve iyi. Olay tamamen kontrol altında" dedi.



MARC BARTRA YARALANDI İDDİASI

Olayda Dortmund'un 26 yaşındaki İspanyol oyuncu Marc Bartra'nın yaralandığı iddia edildi. Ancak daha sonra Alman kulübü bu haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Saldırı hakkında Alman güvenlik güçlerinden yapılan ilk açıklamada stadyum çevresinde 3 ayrı patlamanın gerçekleştiği ve bunun terör saldırısı ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.



ALMAN EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Dortmund'dan ilk açıklama geldi. Stadyumda tehlike olmadığını ve oyuncuların güvende olduğunu açıklayan Dortmund, patlamanın takım otobüsünün yakınında gerçekleştiğini belirtti.



KARŞILAŞMA ERTELENDİ

UEFA ve Borussia Dortmund Kulübünün Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, karşılaşmanın yarına ertelendiği belirtildi. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 19.45'te başlayacak. Dortmund'da bu akşam oynanması planlanan karşılaşma öncesinde, Borussia Dortmund'un takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana gelmiş ve oyuncular güvenli bir bölgeye taşınmıştı.

