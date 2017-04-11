Advocaat’tan misilleme!
Referandum arasında ülkesine gitmek isteyen ancak yönetimden izin alamayınca İstanbul'da kalan Advocaat, bunun acısını takımdan çıkardı.
İKİ HAZIRLIK MAÇI İÇİN RAKİP İSTEDİ
Dick Advocaat, milli maç arasında hazırlık maçı ayarlanmasını istemişti fakat yönetim sakatlık olabileceği gerekçesiyle U21'le hazırlık maçı oynanmasını yeterli görmüştü. Sarı-lacivertli hoca, referandum arasında da talebini tekrarladı, bu kez bir değil iki hazırlık maçı yapılmasını istedi. Yönetim, takım arıyor.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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