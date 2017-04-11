Advocaat bir taşla iki kuş vurdu
Fenerbahçe'nin Hollandalı Teknik Adamı Advocaat, dün oynanan M.Başakşehir-Galatasaray maçını izleyerek 1 taşla iki kuş birden vurdu. Tecrübeli teknik adam lig ve kupadaki rakiplerinin adeta rontgenini çekti.
Advocaat'ın neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı
Takım idari menacer Hasan Çetinkaya ve yardımcısı ile birlikte M.Başakşehir-Galatasaray maçını izleyen Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası derbi için ve kupada karşılayaşacağı Başakşehir hakkında gerekli notları tutarken keyfi de yerine geldi. Galatasaray'ın 4 gol birden yemesi ve puan durumunda 3. sıraya çıkması sonrası Advocaat'ın neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 10:50
- Tudor da çare olamadı
Toplam 14
Yorum
almanci orda bi dur, yönetim tudoru getirirken en iyi yaptigi is gs isterse tudorun cevabina bakilmadan tek tarafli tazminatsiz yollayabiliyo
- Galatasaray, ilk 5’e gol atamıyor
Toplam 1
Yorum
siberaal sorumlular istifa etmiyor geçen sene takım kaçıncı oldu belli bu sene de belli hala başarılıyız diyorlar koltuğunuza sımsıkı yapışın
- Advocaat bir taşla iki kuş vurdu
Toplam 5
Yorum
Fb ye dünya da hoca yokki :) Fb Aykut değil 95 te 94 Brezilya yı tekrar tanıtan parreria Sonra Hiddink , Daum, Zico, Ersun, Vitor ve Dick i de Aykut gibi istemedi :)
Advocaat bir taşla iki kuş vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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