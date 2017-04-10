Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'la karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler devre arasına Akhisarlı Miguel Lopes'in 44. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 önde girdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında Akhisar Belediyespor'un beraberliği yakaladığı penaltı golü maça damgasını vurdu.
VOLKAN DEMİREL GOLE GİDEN RAKİBİNİ ENGELLEDİ
Kjaer'in kaptırdığı top sonrası Volkan Demirel ceza sahası içerisinde gole giden Cikalleshi'yi çekerek düşürdü. Bu pozisyonda penaltı noktasını gösteren hakem Halil Umut Meler Volkan Demirel'e de sarı kart çıkardı.
Penaltıyı Akhisar Belediyespor'dan Vaz Te gole çevirirken Akhisar Belediyespor cephesi bu pozisyonda Volkan Demirel'in gole giden rakibin kasti olarak düşürdüğü için kırmızı kart itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:23
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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