Volkan Demirel'den itiraf

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Akhisar Belediyespor karşısında 3 - 1 galip geldikleri için mutlu olduklarını ancak oyun olarak iyi oynamadıklarını söyledi. Volkan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarını buraya çekmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



"İLK DEFA BÖYLE GÖRÜYORUM"

Tribünlerin boş olmasıyla ilgili sorulan soruya Volkan, "15 seneye yakın buradayım ve ilk kez tribünlerin bu kadar boş olduğunu görüyoruz. Oynadığımız oyun veya bulunmuş olduğumuz konum taraftarı çekmiyor denebilir. Bunun neticesinde insanlar gelmemekte haklı. Bugün ben bile kalede sinirlerime hakim olamadım, oyuncu arkadaşlarım sinirlerine hakim olamıyor, taraftarlar gelmeyince daha da sinirleniyor. Onlara hak vermek lazım. Güzel oyun olsa o zaman taraftar gelir ama tabii ki Fenerbahçe takımı ne olursa olsun, pozisyonu ne olursa olsun bu formanın görüntüsüyle buraya seyirci gelmeli, bu da bir gerçek" cevabını verdi.



Maçla ilgiliyse Volkan, "Galip geldik. Oyun olarak iyi değildik. Derbi maçı var önümüzde. En iyi şekilde hazırlanıp devam edeceğiz. Önümüzdeki maçları kazanmak hedefimiz. Önümüzde alabileceğimiz bir kupa var, o da hedefimiz. İnşallah hem ligi iyi bir yerde hem de kupayı alarak bu sezonu bitirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.



Takımın görüntüsünün neden değişmediğiyle ilgili soruya Volkan, "Futbolcular olarak sahaya çıkıp oynamakla görevliyiz. Tek bir nedene bağlı bir olay değil, birçok nedenin birleşiminden oluşan bir olay. O yüzden büyüklerimiz, hocamız, yönetimimiz bunun kararını kendileri daha iyi verebilirler. Futbolcular olarak sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz bu da kamuoyunun takdirine kalmış bir şey. Beğenen olur, beğenmeyen olur ona da saygı duymak gerekiyor" şeklinde cevap verdi.



Geçirdiği sakatlık ve yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili de konuşan Volkan Demirel, "Kolay bir sakatlık geçirmedim. Yüzde 20 kalan bağ ile 40 güne kadar toparlanma sürecim oldu. Hocam da görev verdi ve bize oynamak düşüyor. Bugünkü pozisyonda kısa bir pasın ardından çıkmak zorunda kaldım, rakip oyuncunun topa dokunacağını anlayınca hızımı kesip pozisyon almaya çalıştım. Daha sonra penaltı yaptım, doğru bir karardı. Bu tarz pozisyonlarda kaleci tek başınadır. Netice olarak kazandık. Durumumuzdan dolayı mutlu değiliz. Hayat da devam ediyor. Kupayı alıp Fenerbahçe taraftarını buraya çekmek için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.