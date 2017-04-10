 ''Volkan Demirel kanser ettin kanser'' – Fotomaç – 10 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    '' kanser ettin kanser''

    ''Volkan Demirel kanser ettin kanser''

    Akhisarlı Cikalleshi’yi çekerek penaltı yaptıran kaleci Volkan’a, taraftarlar tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, “Çok gereksiz bir penaltı oldu” yorumu yaptı.

    Kritik maçta Akhisar tek gol atabildi. 50. dakikada Akhisar Belediyespor penaltı kazandı. Cikalleshi penaltıyı gole çevirdi ve Akhisar Belediyespor maçta beraberliği sağladı. Simon Kjaer'in pas hatası sonrası sol çaprazda bomboş pozisyonda topla buluşan Sokol Cikalleshi, ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldı ancak Volkan, Arnavut forveti formasından çekip düşürdü. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi ve Volkan'a sarı kart çıkardı. Pozisyonda Volkan'ın gereksiz yere rakibini çekip düşürdüğünü belirten sarı-lacivertli taraftarlar özellikle sosyal medyada durumu gündeme getirdiler. Volkan rakibini çekerken, Kjaer ve Skrtel'in kalenin içine girdiğine dikkat çeken taraftarlar, "Gereksiz bir penaltı oldu" yorumunu yaptılar.

    KAPTAN VOLKAN KANSER ETTİ
    -Fabiano, 'den daha İyi bence @atauypfb
    -Volkan Demirel kanser ettin kanser @Okanmtl17
    -Volkan git artık takımdan @OuzhanBlkba
    -Volkan Demirel kesinlikle emekli olmalı artık @CaglarOzunn
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Volkan Demirel kanser ettin kanser'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.