 Vaz Te yine attı – Fotomaç – 10 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    yine attı

    Vaz Te yine attı
    Rodallega Trabzonspor'a transfer olduktan sonra Akhisar'da adı direkt 11'e yazılan Vaz Te dün yine golünü attı ancak puana yeterli olmadı. Daha önce Kadıköy'de Akhisar'ın F.Bahçe'yi 2-1 yendiği maçta da golü bulunan bu kez Volkan Demirel'i penaltıdan avladı. Ters köşeye yatırdı.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vaz Te yine attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.