 Sınırdakiler kart görmedi – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Sınırdakiler kart görmedi

    Sınırdakiler kart görmedi

    Galatasaray derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.

    Bu karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunan ve maçta forma giyen Simon , Gregory ile 28. hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

    Kart sınırındaki diğer isimler Volkan Şen, Ozan Tufan ve Miroslav Stoch ise bu karşılaşmada forma giymedi.

    Öte yandan, maçta sarı kart gören Volkan Demirel ve Van Persie, sarı kart ceza sınırına geldi.

    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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