Sınırdakiler kart görmedi
Galatasaray derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.
Bu karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunan ve maçta forma giyen Simon Kjaer, Gregory van der Wiel ile Mehmet Topal 28. hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmekten kurtuldu.
Kart sınırındaki diğer isimler Volkan Şen, Ozan Tufan ve Miroslav Stoch ise bu karşılaşmada forma giymedi.
Öte yandan, maçta sarı kart gören Volkan Demirel ve Van Persie, sarı kart ceza sınırına geldi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:32
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Sınırdakiler kart görmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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