 Melih Okutan 4 golle yıldızlaştı – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    4 golle yıldızlaştı

    Melih Okutan 4 golle yıldızlaştı
    Fenerbahçe'nin, Anadolu Üsküdar'a kiraladığı genç oyuncu Keçiörengücü karşılaşmasında attığı 4 golle güne damga vurdu. Tam anlamıyla şov yapan Melih maçtan sonra büyük sevinç yaşarken, tebrikleri de kabul etti. Sarı-lacivertli takımın kiraladığı genç oyuncunun performansını Fenerbahçeli yöneticilerin de takip ettiği ve genç yıldızdan memnun kaldıkları ifade edildi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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