 ‘Kurtarırım dedim’ penaltı yaptım... – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ‘Kurtarırım dedim’ penaltı yaptım...

    ‘Kurtarırım dedim’ penaltı yaptım...
    Kaleci uzun süredir 'de oynadığını ancak tribünleri bu kadar boş görmediğini söyledi. Tecrübeli file bekçisi, "Bu sezon başarısız olduk. Mutlu değiliz. Taraftarımız haklı olarak maçlara gelmiyor. Önümüzde G.Saray maçı var. O maçı kazanırsak taraftar da maça gelir" dedi. Volkan penaltı pozisyonu için "Penaltı yaptırdım, belki kurtarırım diye düşündüm" ifadesini kullandı.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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