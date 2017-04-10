Kjaer’den büyük hata

Fener'in savunmadaki demir adamı Simon Kjaer, kalitesine yakışmayan bir hata yaptı. Danimarkalı stoper, penaltıya dönüşen pozisyonda hatalı geri pas verdi; devamında araya giren Cikalleshi, Volkan tarafından indirildi. penaltıda skor 1-1 oldu.