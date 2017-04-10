 Kjaer’den büyük hata – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Kjaer’den büyük hata

    Kjaer’den büyük hata
    Fener'in savunmadaki demir adamı Simon Kjaer, kalitesine yakışmayan bir hata yaptı. Danimarkalı stoper, penaltıya dönüşen pozisyonda hatalı geri pas verdi; devamında araya giren Cikalleshi, Volkan tarafından indirildi. penaltıda skor 1-1 oldu.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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