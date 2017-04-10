 Kırmızı kart itirazı – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Kırmızı kart itirazı

    Kırmızı kart itirazı

    Akhisar'ın kazandığı penaltıda, Kjaer'in kaptırdığı top sonrası ceza sahası içerisinde gole giden Cikalleshi'yi çekerek düşürdü.

    Bu pozisyonda penaltı noktasını gösteren hakem Halil Umut Meler, 'e de sarı kart çıkardı. Penaltıyı Akhisar Belediyespor'dan Vaz Te gole çevirirken Akhisar Belediyespor cephesi bu pozisyonda Volkan Demirel'in gole giden rakibin kasti olarak düşürdüğü için kırmızı kart itirazlarında bulundu.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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