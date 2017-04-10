 ''Kırmızı kart bekliyorduk'' – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ''Kırmızı kart bekliyorduk''

    ''Kırmızı kart bekliyorduk''

    'un cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör , penaltı pozisyonda Volkan Demirel'e sarı kart gösteren hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.

    Saraloğlu, "Gole giden oyuncuyu kaleci çekerek düşürüyor. Bu pozisyonda kırmızı kart beklerken sarı kart ile geçiştirildi. Oyunun kaderini değiştirebilirdik. Gol sonrası oyunu domine ettik. 2-1 sonrası yine toparlandık ama topu çerçeveye sokamadık. Çabuk oynayabilsek 1 veya 3 puan alma şansımız yüksekti. Önümüzde 7 hafta var. Ligde kalmak için toplayacağımız puanlarla gelecek yıl daha hedefli bir görmek istiyoruz" dedi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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