Kadıköy’de yalnızlık
Ülker Stadı’nda tablo yine değişmedi ve maça 5 bine yakın taraftar geldi. Karşılaşma öncesi stadı boş gören takımın morali dibe vurdu.
OYUNCULAR ŞAŞIRDI
Maçtan önce sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcular uzun süre tribünlerin boş halini seyrettiler. Oyuncuların moralsiz oldukları da gözlendi. Öte yandan az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı oyuncuları tek tek tribüne çağırarak takımlarına destek oldular. Maç sonrası ise sarı-lacivertli oyuncular az sayıdaki taraftarlara destekleri için alkışlarla karşılık verdi. Fenerbahçe taraftarı en çok ilgiyi ise Lens'e gösterdi. Hollandalı oyuncu tüm tribünleri dolaştı. Yöneticiler de tribünlerin boş halini ve taraftar sayısının azlığını kendi aralarında değerlendirdiler. Bu sezon Fenerbahçe'nin, Kadıköy'deki yalnızlığı yine sona ermedi. Tribünlerdeki tablo aynıydı ancak maça gelenler Fenerbahçe'nin galibiyetiyle moral buldu.
5 BİN TARAF TAR DESTEKLEDİ
Bu sezon boyunca boş tribünlere oynayan Fenerbahçe'nin ligde Akhisar Belediyespor ile oynadığı mücadelede de tablo değişmedi. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu maça da ilgi göstermezken mücadeleyi 5 bin kadar Fenerbahçeli takip etti. Yaklaşık 100 Akhisarlı da takımlarına deplasman taraftarları bölümünde destek verdi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Kadıköy’de yalnızlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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