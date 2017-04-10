 Kadıköy’de yalnızlık – Fotomaç – 10 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’de yalnızlık

    Kadıköy’de yalnızlık

    Ülker Stadı’nda tablo yine değişmedi ve maça 5 bine yakın taraftar geldi. Karşılaşma öncesi stadı boş gören takımın morali dibe vurdu.

    F.Bahçe, Akhisar maçında tribünlerin boş görüntüsü herkesi şaşırttı. Az sayıdaki taraftarı görenler, "Fenerbahçe taraftarı, takımını terk etti" yorumlarını yaptılar. Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı tribünlerinin yine büyük bir kısmını boş bıraktı. Kadıköy'de 5 bine yakın Fenerbahçeli taraftar karşılaşmayı takip etti. Konuk Akhisar Belediyespor'un 100 kadar taraftarı deplasman tribününden takımlarına destek oldu.

    OYUNCULAR ŞAŞIRDI
    Maçtan önce sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcular uzun süre tribünlerin boş halini seyrettiler. Oyuncuların moralsiz oldukları da gözlendi. Öte yandan az sayıdaki taraftarı oyuncuları tek tek tribüne çağırarak takımlarına destek oldular. Maç sonrası ise sarı-lacivertli oyuncular az sayıdaki taraftarlara destekleri için alkışlarla karşılık verdi. Fenerbahçe taraftarı en çok ilgiyi ise Lens'e gösterdi. Hollandalı oyuncu tüm tribünleri dolaştı. Yöneticiler de tribünlerin boş halini ve taraftar sayısının azlığını kendi aralarında değerlendirdiler. Bu sezon Fenerbahçe'nin, 'deki yalnızlığı yine sona ermedi. Tribünlerdeki tablo aynıydı ancak maça gelenler Fenerbahçe'nin galibiyetiyle moral buldu.

    5 BİN TARAF TAR DESTEKLEDİ
    Bu sezon boyunca boş tribünlere oynayan Fenerbahçe'nin ligde Akhisar Belediyespor ile oynadığı mücadelede de tablo değişmedi. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu maça da ilgi göstermezken mücadeleyi 5 bin kadar Fenerbahçeli takip etti. Yaklaşık 100 Akhisarlı da takımlarına deplasman taraftarları bölümünde destek verdi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadıköy’de yalnızlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.