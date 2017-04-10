Josef’ten rekor
Ligde son olarak 3. haftadaki Antep maçında fileleri sarsan Josef De Souza ayrıca gol sayısını 5’e yükseltip bir sezonda en çok gol attığı rakama ulaştı.
Bu sezon toplam 37 maçta gol sayısını 5'e yükselten sarı-lacivertli futbolcunun 2 de asisti bulunuyor. Kanarya'nın en istikrarlı isimlerinden olan De Souza, maç sonrası net bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Uzun süre sonra gol atmak tabii ki güzel bir duygu. Kalan haftalarda da tekrar denemelerim olacak" ifadelerini kullandı.
EN ÇOK 4 GOL ATMIŞTI
2015-2016 sezonunda 8 milyon euro'ya gelen Josef, geçen sezon 48 resmi maçta 4 gol kaydetmişti. Sambacı, bugüne kadar forma giydiği hiçbir kulüpte bir sezonda 4'ten fazla gol atamamıştı.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Josef’ten rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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