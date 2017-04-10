 Josef’ten rekor – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Josef’ten rekor

    Josef’ten rekor

    Ligde son olarak 3. haftadaki Antep maçında fileleri sarsan ayrıca gol sayısını 5’e yükseltip bir sezonda en çok gol attığı rakama ulaştı.

    'ye galibiyeti getiren iki isimden biri olan Josef De Souza, gecenin yıldızlarından olurken, uzun süren suskunluğunu da bozdu. Ligde son olarak 3. haftadaki 2-1 kazanılan Gaziantepspor karşılaşmasında fileleri sarsan Brezilyalı futbolcu, 20 maç sonra golle tanıştı. Josef, sahada basmadık yer bırakmayıp top keserek atak başlatmada da takımın itici gücü oldu.

    Bu sezon toplam 37 maçta gol sayısını 5'e yükselten sarı-lacivertli futbolcunun 2 de asisti bulunuyor. Kanarya'nın en istikrarlı isimlerinden olan De Souza, maç sonrası net bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Uzun süre sonra gol atmak tabii ki güzel bir duygu. Kalan haftalarda da tekrar denemelerim olacak" ifadelerini kullandı.

    EN ÇOK 4 GOL ATMIŞTI
    2015-2016 sezonunda 8 milyon euro'ya gelen Josef, geçen sezon 48 resmi maçta 4 gol kaydetmişti. Sambacı, bugüne kadar forma giydiği hiçbir kulüpte bir sezonda 4'ten fazla gol atamamıştı.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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