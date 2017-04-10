 Hiç sert değiliz! – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Hiç sert değiliz!

    Hiç sert değiliz!

    Advocaat'tan bir ilginç çıkış daha: “İkili mücadelelerde daha sert oynamalıyız. Belki de elimizde öyle bir oyuncu yoktur”

    'de teknik direktör bir basın toplantısında daha ilginç ifadeler kullandı. Hollandalı çalıştırıcı sözlerine Akhisar Belediyespor maçıyla başladı. Deneyimli hoca "Akhisar iyi organize olan bir takım. Top bizdeyken hepsi topun arkasına geçip doğru beklediler. Biz de iyi organize olduk. Konsantrasyonumuz üst düzeydeydi" ifadelerini kullandı. Advocaat, kendisine yöneltilen "Fenerbahçe ilk faulünü 29. dakikada kazandı. Siz dışarıdan biri olsanız ve zirveye oynayan bir takım ilk faulünü 29. dakikada kazansa ne düşünürsünüz?" sorusuna "Biraz daha sert oynamalıyız, ikili mücadelelerde biraz daha o görüntüyü sergilemeliyiz. Belki de öyle bir oyuncumuz yoktur" şeklinde bir cevap verdi.

    'FARKLI SENARYO'
    Advocaat neden oyuncu değiştirmediğini de şu sözlerle açıkladı: "Maç 1-1 gitse oyuncu değiştirebilirdim ama 2-1 olunca farklı bir senaryo oluştu. Volkan'ı sokacaktım ama golü attık, ben de vazgeçtim. İnsanlar şunu anlamalı, rakip tüm riskleri aldı. O dakikalarda hücum yönüne yapacağımız değişikliğin anlamı olmayacaktı."
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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