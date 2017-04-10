Hiç sert değiliz!
Advocaat'tan bir ilginç çıkış daha: “İkili mücadelelerde daha sert oynamalıyız. Belki de elimizde öyle bir oyuncu yoktur”
'FARKLI SENARYO'
Advocaat neden oyuncu değiştirmediğini de şu sözlerle açıkladı: "Maç 1-1 gitse oyuncu değiştirebilirdim ama 2-1 olunca farklı bir senaryo oluştu. Volkan'ı sokacaktım ama golü attık, ben de vazgeçtim. İnsanlar şunu anlamalı, rakip tüm riskleri aldı. O dakikalarda hücum yönüne yapacağımız değişikliğin anlamı olmayacaktı."
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:17
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
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